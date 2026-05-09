BVB: Finale Phase mit Inácio

Samuele Inácio (18) steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. Der Deal befinde sich in der finalen Phase, berichtet Fabrizio Romano.

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Inácios aktuelles Arbeitspapier ist bis 2029 datiert und soll sich bei einer Verlängerung bis 2030 oder 2031 ausdehnen. Am gestrigen Freitagabend erzielte das Offensivjuwel beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt seinen ersten Profitreffer.