Neuer Flügelstürmer: Hertha blickt nach Frankreich

Hertha BSC könnte auf den Zielgeraden der Wintertransferperiode noch einmal am Markt tätig werden. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der Hauptstadtklub noch auf der Suche „nach einem Flügelstürmer oder nach einem erfahrenen Mittelfeldmann“. Letzteren hat man mit Sami Khedira bereits gefunden. Mögliche Kandidaten für die Flügelposition sollen unter anderem von den französischen Klubs Olympique Marseille und Olympique Lyon stammen, Namen werden im Bericht jedoch nicht genannt.

Nach dem Spiel der Berliner gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstag (1:3) hatte Trainer Pál Dárdai im Interview für die ‚Sportschau‘ noch die Kaderplanung der Vergangenheit kritisiert: „Das ist eine junge Mannschaft. Das haben sie zusammengekauft und einiges haben sie wahrscheinlich vergessen.“ Als Hauptproblem machte der neue Hertha-Übungsleiter in diesem Zusammenhang den Mangel an Erfahrung und Führungsstärke in der Mannschaft aus.