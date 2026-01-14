Menü Suche
Neuer Vertrag für Baumgart

Seit einem Jahr ist Steffen Baumgart Trainer von Union Berlin. Jetzt verlängert er seinen auslaufenden Vertrag an der Alten Försterei.

von David Hamza - Quelle: fc-union-berlin.de
Steffen Baumgart aufm Spielfeld @Maxppp

Steffen Baumgart soll über die Saison hinaus bei Union Berlin an der Seitenlinie stehen. Der Tabellenneunte teilt offiziell mit, dass der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert wurde. Zur genauen Laufzeit machen die Berliner wie gewohnt keine Angaben.

Baumgart, zwischen 2002 und 2004 auch als Spieler für Union am Ball, übernahm im Januar 2025 in Köpenick. Kurz zuvor hatte er seinen Posten beim Hamburger SV räumen müssen.

Über seine Verlängerung sagt Baumgart: „Für mich war von Anfang an entscheidend, dass wir hier gemeinsam arbeiten, mit Vertrauen und einer klaren Idee von Fußball. Union steht für Zusammenhalt und eine konsequente Haltung auf dem Platz, die ich sehr zu schätzen weiß. Wir haben eine stabile Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen und erfolgreich sein wollen.“

Union-Manager Horst Heldt ergänzt: „Steffen hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und es geschafft, ihr Stabilität und Klarheit zu geben. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir spüren täglich, wie geschlossen hier auf dem Platz und darüber hinaus gearbeitet wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

