M'gladbach: Alonso plötzlich aus dem Rennen?

Am gestrigen Montag vermeldete die ‚Bild‘ überraschend, Xabi Alonso werde ab Sommer neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Nur wenige Stunden später ruderte man zurück: Die Entscheidung sei doch nicht final, es gebe weiterhin alternative Kandidaten.

Der ‚kicker‘ erfuhr nun, dass Alonso sogar gänzlich raus ist aus dem Rennen um die Nachfolge von Marco Rose. Zwar habe es Gespräche gegeben, konkret soll es aber nicht geworden sein. Jetzt stehe fest: Alonso, dessen Vertrag bei Drittligist Real Sociedad B im Sommer ausläuft, wird nicht in Gladbach übernehmen.

Für Alonso sprachen die Deutschkenntnisse aus Bayern-Zeiten, gegen ihn die mangelnde Erfahrung auf höchstem Trainer-Niveau. Und so darf weiter gerätselt werden, wer künftig an der Seitenlinie im Borussia-Park stehen wird. Sportdirektor Max Eberl kündigte jüngst an, die Suche werde nicht mehr allzu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Lose Gerüchte kursierten zuletzt um Jesse Marsch (RB Salzburg), Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Adi Hütter (Eintracht Frankfurt), Gerardo Seoane (YB Bern) und Ralf Rangnick. Seit heute ohne Verein steht übrigens auch Peter Bosz (ehemals Bayer Leverkusen) da.