Gladbach mischt bei PSG-Juwel Gassama mit

Borussia Mönchengladbach zählt zum Interessentenkreis für Djeidi Gassama. Wie FT aus Frankreich erfuhr, legen sich die Fohlen mächtig ins Zeug, um den 18-jährigen Angreifer von Paris St. Germain loszueisen. Das gilt ebenfalls für weitere Klubs wie den FC Basel, den FC Brügge und den FC Southampton. Auch Borussia Dortmund wurde schon mit Gassama in Verbindung gebracht.

Der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung ist aktuell jedoch Sporting Lissabon. Und doch ist gar nicht klar, ob der Linksaußen überhaupt wechselt. Denn eigentlich sieht sein Plan vor, sich bei den PSG-Profis zu etablieren. Einmal durfte Gassama bislang in der Ligue 1 ran. Nun will er abwarten, ob ein talentefreundlicher Trainer das Ruder in Paris übernimmt. Falls nicht, hat er genügend Alternativen.