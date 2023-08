Kane wechselt zum FC Bayern: Alle Entwicklungen im Live-Ticker

Am morgigen Samstag (20:45 Uhr) empfängt der FC Bayern den Pokalsieger RB Leipzig zum Supercup. Laut ‚Sky‘ würde Kane da schon gerne dabei sein. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, muss Kane bis 15 Uhr für das Spiel registriert werden. So oder so wird er aber sicherlich zu diesem Anlass in der Allianz Arena präsentiert.