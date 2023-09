Leistungsträger bleibt: Tapsoba verlängert bei Bayer

Wenige Tage nach Transferschluss verkündet Bayer Leverkusen die nächste wichtige Personalie. Wie der Bundesligist mitteilt, hat Edmond Tapsoba seinen Vertrag bei den Rheinländern bis 2028 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre 2026 ausgelaufen.

Im abgelaufenen Transferfenster umgaben den 24-jährigen Innenverteidiger immer wieder Wechselgerüchte, unter anderem war Tottenham Hotspur interessiert. Ein Klubwechsel kam jedoch nicht zu Stande, die Spurs holten stattdessen Micky van de Ven (22) vom VfL Wolfsburg.

„Edmond ist einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, er besitzt definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen. Diese Vertragsverlängerung hat für uns eine Signalwirkung. Wir haben in Leverkusen ambitionierte Ziele, die wir mit großartigen Spielern wie Edmond Tapsoba erreichen wollen. Seine fußballerische Klasse in Verbindung mit seiner enormen Ruhe und Gelassenheit machen Edmond zu einem Top-Profi und Fixpunkt in unserem Kader“, kommentiert Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Tapsoba war im Januar 2020 von Vitória Guimarães nach Leverkusen gewechselt. Obwohl der burkinische Nationalspieler zum damaligen Zeitpunkt noch ein unbeschriebenes Blatt war, etablierte er sich fast umgehend als Stammspieler bei Bayer. Ein Ende der Zusammenarbeit ist mit der Verlängerung nicht in Sicht.