Schnappt Benfica dem BVB zwei Transferziele weg?

Kurz vor dem Jahreswechsel musste Roger Schmidt mit Benfica Lissabon die erste Niederlage seiner Amtszeit hinnehmen. Gegen den SC Braga unterlag die Elf des deutschen Trainers 0:3. Doch das ist nicht der Grund für neue Transfergerüchte beim portugiesischen Topklub. Vor allem der sich anbahnende Transfer von Enzo Fernández zwingt Benfica dazu, intensiver nach neuen Spielern zu suchen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kökcü soll einen Topspieler ersetzen

Als möglichen Ersatz für den argentinischen Weltmeister nennt die ‚Record‘ nun Mittelfeldspieler Orkun Kökcü. Der 22-Jährige ist bei Feyenoord Rotterdam gesetzt und zählt zu den absoluten Leistungsträgern. In der laufenden Spielzeit kommt der Kapitän in 22 Pflichtspielen auf sieben Treffer und drei Assists. Das ist auch Borussia Dortmund nicht verborgen geblieben.

Lese-Tipp

BVB: Moukoko-Abschied rückt näher – Kehl erhöht den Druck

Dass sich Kökcü auf dem Radar des BVB befindet, wurde im Rahmen der Gerüchte um ein Interesse der Schwarz-Gelben an Luutsharel Geertruida wieder berichtet. In Dortmund wäre er wohl ein Kandidat, um den Abgang von Jude Bellingham zu kompensieren. Voraussichtlich aber erst ab Sommer, hier könnte Benfica im Winter schneller handlungsfähig sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Schjeldrup soll es schnell gehen

Ähnlich ist die Situation bei Andreas Schjelderup (18) vom FC Nordsjaelland. Das norwegische Offensivtalent wurde ebenfalls mit dem BVB in Verbindung gebracht. Das gesteigerte Interesse anderer Klubs am Linksaußen setzt Benfica dem Bericht zufolge unter Zeitdruck. Die Portugiesen sollen deshalb schon ein Angebot über zehn Millionen Euro plus fünf Millionen Euro als mögliche Bonuszahlungen vorbereiten.