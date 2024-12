Zur Winterpause: Drei Bundesliga-Trainer wackeln

Nuri Sahin (Borussia Dortmund)

Immer wieder war aus dem Umfeld des BVB zu hören, dass Sahin Zeit bekommen soll, um das Team zu entwickeln. Doch geht der heutige Jahresabschluss beim VfL Wolfsburg (17:30 Uhr) in die Hose, droht das Überwintern auf Rang elf. Eine unwürdige Platzierung für den Champions League-Finalisten. Ein „Weiter so“ kann es dann eigentlich nicht geben, zumindest medial würden die Diskussionen um Sahins Job starten. Doch bleibt das heutige Spiel erstmal abzuwarten. Mit einem Sieg würde Dortmund auf Platz sechs springen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bo Svensson (Union Berlin)

Die gestrige 1:4-Klatsche bei Werder Bremen war das achte sieglose Pflichtspiel in Serie. Union stellt zwar die zweitbeste Abwehr der Liga, nach vorne sind aber so gut wie keine sinnvollen Abläufe erkennbar. Svensson ist daher angezählt und bekommt auch keine Jobgarantie. Die ‚Bild‘ zitiert Manager Horst Heldt: „Wir müssen das erst mal sacken lassen. Was soll ich so kurz nach dem Spiel sagen? Wir haben vier Tore gekriegt und eine Tendenz, die nicht gut und zufriedenstellend ist.“ Svensson genieße generell „großes Vertrauen“, jedoch stellte Heldt auch fest: „Das war heute viel zu wenig, wir haben die Tore viel zu leicht bekommen. Es ist zurzeit viel zu wenig, in der Offensive wie in der Verteidigung.“

Jess Thorup (FC Augsburg)

Im September verlängerte der FCA den Vertrag mit seinem Coach bis 2026. Seither dümpelte Augsburg durchs untere Mittelfeld der Liga, aktuell ist man Tabellen-13. Reale Abstiegsgefahr spürte Augsburg ob der schwachen Teams im Keller bislang nicht. Gestern setzte es dann aber das krachende 1:5 bei Holstein Kiel, das auch den Trainer anzählt. Mit dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum vor rund drei Wochen musste Thorup schonmal seinen Job retten. Seither gab es nur einen Punkt aus drei Partien. Der Däne selbst ruft daher nun „den Kampf ums Überleben“ aus, „den müssen wir ab Anfang Januar anfangen“. Ob er diesen noch selbst gestalten darf?