RB verlängert mit Rekordkeeper Gulácsi

Eigentlich ist Peter Gulácsi die unangefochtene Nummer eins bei RB Leipzig. Doch aufgrund eines Kreuzbandrisses verlor der Ungar, der mit 302 Pflichtspieleinsätzen unangefochtener Rekordkeeper der Sachsen ist, zwischenzeitlich seinen Stammplatz an Janis Blaswich (33). Mittlerweile hat sich Gulácsi seinen Posten zurück erkämpft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Sachsen verlängern mit dem 34-Jährigen in der Folge um ein Jahr bis 2026. Sportdirektor Rouven Schröder erläutert: „In unserer Kaderplanung war Klarheit auf der Torhüterposition eine der zentralen Entscheidungen, die wir noch vor der Europameisterschaft angehen wollten. Diese Entscheidung haben wir nun mit der Vertragsverlängerung von Péter Gulácsi getroffen und mit allen Beteiligten klar und transparent besprochen.“

Lese-Tipp

Transfer notwendig: BVB will englisches Sturm-Talent

Gulácsi selbst gibt zu verstehen: „Die Vertragsverlängerung war mein großer Wunsch. Ich habe noch einige richtig gute Jahre in mir und hier noch einiges vor. Man hat auch im vergangenen Jahr gesehen, welches Potenzial in dieser Mannschaft mit diesem Trainerstab und in diesem Verein insgesamt steckt. Ich freue mich schon jetzt extrem auf die neue Saison und auf all das, was noch kommen wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Gulácsi als Nummer eins in die neue Saison geht und Leih-Rückkehrer Maarten Vandevoordt (22) als neue Nummer zwei zur Seite gestellt bekommt, dürfte Blaswich unterdessen seine Zelte bei RB im Sommer voraussichtlich abbrechen. Abnehmer wurden bislang dem Vernehmen nach noch nicht vorstellig.