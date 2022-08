Bournemouth entlässt Parker

Scott Parker ist nicht länger im Amt des Cheftrainers beim AFC Bournemouth. Wie der strauchelnde Premier League-Klub mitteilt, wurde der bisherige Übungsleiter aus seinem laufenden Vertrag entlassen. Die letzte Partie des Aufsteigers mit Parker am Ruder ging mit 0:9 gegen den FC Liverpool verloren.

Miteigentümer Maxim Demin sah sich zu diesem Schritt gezwungen: „Damit wir als Team und als Verein als Ganzes weiter vorankommen, ist es unbedingt erforderlich, dass wir in unserer Strategie darauf ausgerichtet sind, den Verein nachhaltig zu führen.“ Mit Parker war dies offenbar nicht mehr möglich.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.