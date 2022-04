Medien: Gvardiol Wunschspieler bei Tottenham

Antonio Conte ist unumstrittener Fan der defensiven Dreierkette. Ein etatmäßiger Innenverteidiger mit starkem linken Fuß geht dem Kader der Spurs aber ab. Genau nach einem solchen Spieler soll Sportdirektor Fabio Paratici für die kommenden Saison verstärkt die Augen offen halten.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der Kaderplaner bereits eine erste Shortlist angefertigt. Die absoluten Wunschspieler sind dabei Josko Gvardiol (20) von RB Leipzig sowie Alesssandro Bastoni (22) von Inter Mailand.

Der Haken: Auf dem Markt befindet sich das Duo nicht. Bastoni steht in Mailand noch bis 2024, Gvardiol in der Völkerschlachtstadt gar bis 2026 unter Vertrag. Und beide sind in ihren Klubs unumstrittene Leistungsträger. Das Online-Fachmagazin taxiert die Ablöse auf mindestens 50 Millionen Euro.

Gvardiol will Leipzig nicht verlassen

Eine Summe, die mit Sicherheit noch deutlich zu tief gegriffen ist. Zumal Gvardiol erst vor rund einem Monat klarstellte, wo er nächste Saison spielen möchte: „Ich genieße wirklich jeden Tag mit diesem tollen Team, in diesem erstklassigen Klub. Ich denke an nichts anderes. Und wenn Sie mich fragen, ob ich nächstes Jahr hier spiele: Ja, natürlich.“

Als weitere Kandidaten nennt ‚The Athletic‘ Sven Botman (22) von OSC Lille sowie Nico Schlotterbeck (22) vom SC Freiburg. Botman steht jedoch kurz vor einem Wechsel zum AC Mailand und um Schlotterbeck werben Borussia Dortmund sowie der FC Bayern. Darüber hinaus hofft auch noch der Sport-Club auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Nationalspieler. Die Spurs scheinen da keine sonderlich großen Chancen zu haben.