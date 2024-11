FCN: Premier League-Klubs an Tzimas dran

Der 1. FC Nürnberg könnte mit Mittelstürmer Stefanos Tzimas im Sommer ordentlich Gewinn erzielen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, zeigen aus der Premier League West Ham United, Newcastle United und Tottenham Hotspur Interesse am 18-Jährigen. Der FCN wolle die Kaufoption der Leihgabe von PAOK Thessaloniki in Höhe von 18 Millionen Euro ziehen und Tzimas dann für mindestens 20 Millionen nach England verkaufen.

Der Angreifer spielt seit dem Sommer in der 2. Bundesliga, benötigte etwas Anlaufzeit zum Saisonstart und blüht jetzt seit einigen Wochen auf. Am sechsten und siebten Spieltag fehlte der Grieche mit einer Rotsperre, seitdem gelangen ihm vier Treffer in den vergangenen sechs Spielen. Damit ist er maßgeblich für den jüngsten Aufschwung der Mittelfranken unter Trainer Miroslav Klose verantwortlich.