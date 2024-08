Nach Palmer: Chelsea verteilt nächsten XXL-Vertrag

Nach der Vertragsverlängerung von Cole Palmer (22) möchte der FC Chelsea nun auch Nicolas Jackson mit einem langfristigen Vertrag ausstatten. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, soll der 23-jährige Stürmer genauso wie Palmer um zwei Jahre verlängern. Da das Arbeitspapier von Jackson bereits bis 2031 gültig ist, würden die Blues ihn ebenfalls bis 2033 an sich binden.

Der Senegalese kam erst im Sommer des vergangenen Jahres für 37 Millionen Euro vom FC Villareal an die Stamford Bridge. Jackson gelangen in der abgelaufenen Saison in 44 Spielen 23 Torbeteiligungen (17 Tore/sechs Vorlagen). Zurzeit laboriert der 14-fache Nationalspieler noch an einer Knöchelverletzung.