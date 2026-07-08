Bayer vor Doganay-Transfer

Auf der Suche nach einem neuen Sechser ist Bayer Leverkusen bei Olympique Lyon fündig geworden. Laut dem ‚kicker‘ wird die Werkself voraussichtlich Kenan Doganay verpflichten. Der 17-jährige französische U-Nationalspieler soll über die U19 in Leverkusen an die Profis herangeführt werden.

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Bei OL kam der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler noch nicht in der ersten Mannschaft zum Einsatz, durfte aber immerhin schon zweimal für die Zweitvertretung auflaufen. Der Rechtsfuß kann sowohl auf der Sechs als auch etwas weiter vorne auf der Acht spielen.