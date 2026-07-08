Carstensen verlässt Köln

Schienenspieler Rasmus Carstensen verlässt den 1. FC Köln nach drei Jahren. Der Däne schließt sich fest Aarhus GF an. Für den dänischen Erstligisten spielte er bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis.

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ℹ️ Rasmus Carstensen verlässt den 1. FC Köln und wechselt fix zu Aarhus GF. Der Rechtsverteidiger war in der letzten Saison an den dänischen Erstligisten ausgeliehen. Nun haben sich die Clubs auf einen festen Transfer verständigt.



Alles Gute, Rasmus🫶

_#effzeh pic.twitter.com/5AjhwkEW3T — 1. FC Köln (@fckoeln) July 8, 2026

In Aarhus unterschreibt der 25-Jährige bis 2030. Die Dänen hatten zwar eine Kaufoption für Carstensen, wollten diese aber nicht ziehen und stattdessen nachverhandeln. Dabei ist ein Durchbruch gelungen. Für den FC machte Carstensen 28 Pflichtspiele.