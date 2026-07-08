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Carstensen verlässt Köln

von Dominik Sandler - Quelle: agf.dk
1 min.
Rasmus Carstensen im FC-Trikot @Maxppp

Schienenspieler Rasmus Carstensen verlässt den 1. FC Köln nach drei Jahren. Der Däne schließt sich fest Aarhus GF an. Für den dänischen Erstligisten spielte er bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis.

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In Aarhus unterschreibt der 25-Jährige bis 2030. Die Dänen hatten zwar eine Kaufoption für Carstensen, wollten diese aber nicht ziehen und stattdessen nachverhandeln. Dabei ist ein Durchbruch gelungen. Für den FC machte Carstensen 28 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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