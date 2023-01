M’gladbach: Pléa lässt Lyon abblitzen

Olympique Lyon ist mit Avancen bei Alassane Pléa gescheitert. Wie FT erfuhr, klopften die Franzosen beim Angreifer von Borussia Mönchengladbach an, holten sich aber einen Korb vom 29-Jährigen ab.

Pléa wurde einst in Lyon ausgebildet, seit 2018 spielt er in Gladbach. In der laufenden Saison sammelte er 13 Scorerpunkte in 15 Spielen. Lyon schaute sich schnell anderweitig um und kämpft nun mit dem FC Lorient um die Verpflichtung von Wilson Isidor (22/Lok Moskau).

