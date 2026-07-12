PSG will WM-Torhüter

Paris St. Germain buhlt um Zion Suzuki von Parma Calcio. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat PSG Verhandlungen über einen Transfer des japanischen Nationaltorhüters aufgenommen. Diese sollen bereits schnell voranschreiten.

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Suzuki überzeugte bei der WM mit starken Leistungen im japanischen Tor. An Parma ist der 23-Jährige noch bis 2029 gebunden. Mit einem Verkauf in diesem Sommer ist aber dennoch zu rechnen. In Person von Giovanni Daffara (21/Juventus Turin) hat Parma bereits einen neuen Torhüter verpflichtet.