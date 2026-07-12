Menü Suche
Kommentar
Serie A

PSG will WM-Torhüter

von Tristan Bernert - Quelle: Gazzetta dello Sport
Zion Suzuki hechtet nach dem Ball @Maxppp

Paris St. Germain buhlt um Zion Suzuki von Parma Calcio. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat PSG Verhandlungen über einen Transfer des japanischen Nationaltorhüters aufgenommen. Diese sollen bereits schnell voranschreiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Suzuki überzeugte bei der WM mit starken Leistungen im japanischen Tor. An Parma ist der 23-Jährige noch bis 2029 gebunden. Mit einem Verkauf in diesem Sommer ist aber dennoch zu rechnen. In Person von Giovanni Daffara (21/Juventus Turin) hat Parma bereits einen neuen Torhüter verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Parma
PSG
Zion Suzuki

Weitere Infos

Serie A Serie A
Parma Logo Parma FC
PSG Logo Paris Saint-Germain
Zion Suzuki Zion Suzuki
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert