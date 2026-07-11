Barça-Abschied: Torres mit neuem Klub einig

Ferran Torres (26) geht womöglich zeitnah in Frankreich auf Torejagd. Gianluca Di Marzio berichtet, dass der Angreifer eine grundsätzliche Einigung mit Paris St. Germain erzielt hat. Letzte Details zwischen dem spanischen Nationalspieler und PSG müssten laut dem Transferjournalisten nach der WM ausgearbeitet werden.

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Beim FC Barcelona steht Torres nur noch bis 2027 unter Vertrag. Eine Verlängerung ist laut Di Marzio sehr unwahrscheinlich, sodass dieser Sommer für die Katalanen die letzte Möglichkeit auf eine adäquate Ablöse darstellt. Für Ersatz hat Barça bereits gesorgt, die Blaugrana haben sich mit Borussia Dortmund auf einen Transfer von Karim Adeyemi (24) geeinigt.

Torres wiederum könnte im Pariser Angriff den Kaderplatz von Gonçalo Ramos (25) einnehmen, der sich dem AC Mailand angeschlossen hat. Zuletzt wurde auch spekuliert, dass Torres in einem Tauschdeal mit Barça-Wunschstürmer Julián Alvarez (26) zu Atlético Madrid wechseln könnte. Die heißeste Spur führt aktuell aber in die französische Hauptstadt.