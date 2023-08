Premier League-Rekord: Rennen um Caicedo entschieden

Der FC Liverpool hat den Poker um Moisés Caicedo (21) offenbar für sich entschieden. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben sich die Reds mit Brighton & Hove Albion auf eine Ablöse von umgerechnet 127 Millionen Euro geeinigt – neuer Rekord in England.

Mit Caicedo selbst müsse Liverpool nur noch formelle Details klären, der Medizincheck des defensiven Mittelfeldspielers ist für den heutigen Freitag geplant. Zu Brighton war der 32-fache Nationalspieler Anfang 2021 für fünf Millionen Euro aus seiner ecuadorianischen Heimat gekommen.

Nun war eine ganze Reihe an Topklubs hinter Caicedo her. Zeitweise wurde der Sechser beim FC Bayern diskutiert, ein 93 Millionen Euro hohes Angebot soll kürzlich noch der FC Chelsea abgegeben haben. Weiter geht es für Caicedo nun aller Voraussicht nach an der Anfield Road.