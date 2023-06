Liverpool unterbreitet Veiga erstes Angebot

Der FC Liverpool ist mit einem Vertragsangebot an Gabri Veiga herangetreten. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, bieten die Reds dem 21-jährigen Spanier einen Kontrakt, mit dem er rund fünf Millionen Euro pro Saison verdienen könnte. Das internationale Interesse an dem talentierten Mittelfeldspieler ist bekannt, doch Veiga hat ein hohes Preisschild. Sein noch bis 2026 laufendes Arbeitspapier bei Celta Vigo beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

Der Präsident der Spanier, Carlos Mourino, hat bereits deutlich gemacht, dass kein Verein Veiga unterhalb dieser Preismarke erhalten wird. Unter anderem wurde er auch mit Real Madrid, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

