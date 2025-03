Sie alle wollen ihn haben: Der FC Liverpool, Newcastle United, Real Madrid, der FC Arsenal und der FC Barcelona haben Nico Schlotterbeck ins Auge gefasst und hätten den 25-Jährigen gerne in ihren Reihen. Borussia Dortmund wiederum hofft, den 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern – angesichts der Konkurrenz und dem drohenden Verpassen der europäischen Wettbewerbe erscheint das allerdings derzeit unrealistisch.

Zumal jetzt ein weiterer Top-Klub angebissen hat und offenbar Ernst macht. Denn die ‚Bild‘ berichtet, dass Paris St. Germain „großes Interesse“ am Innenverteidiger hat. Schlotterbeck soll langfristig Teil der Abwehrzentrale werden. Der Boulevardzeitung zufolge könnte der Transfer dem BVB 60 bis 70 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Schlotterbeck soll den Verantwortlichen bei PSG vor allem im vergangenen Jahr imponiert haben, als er in den beiden Halbfinals der Champions League mit starken Leistungen mitverantwortlich dafür war, dass Paris letztlich das Nachsehen hatte. Der Scheichklub will den deutschen Nationalspieler ein Jahr später in die französische Hauptstadt locken, die Chancen stehen der ‚Bild‘ zufolge „gar nicht schlecht“.