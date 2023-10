70 Millionen für Sancho | Barças Lewandowski-Ersatz

Sancho in die Serie A?

Jadon Sancho ist nach seiner öffentlichen Kritik an Trainer Erik ten Hag weiter suspendiert. Eine Zukunft bei Manchester United hat der 23-Jährige nach aktuellem Stand nicht. Sancho würde gerne zurück nach Dortmund, bei der Borussia ist man noch skeptisch.

Zuschlagen will angeblich Juventus Turin. Laut der ‚Sun‘ würden die Italiener den Offensivmann im Winter gerne ausleihen. Juves Voraussetzung: United übernimmt die Hälfte von Sanchos Top-Gehalt. Im Sommer sei dann eine Festverpflichtung für 70 Millionen Euro vorstellbar. Für 15 Millionen mehr wechselte Sancho 2021 vom BVB nach Manchester.

Verletzungsbedingt steht Torjäger Robert Lewandowski dem FC Barcelona in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung. So auch am heutigen Sonntag, wenn es zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten aus Granada geht. Die Last, in Abwesenheit des Polen für Tore zu sorgen, will Barça laut der ‚Mundo Deportivo‘ auf den Schultern eines Trios abladen.

„Der Faktor F“, bestehend aus Ferran Torres, João Félix und Fermín López, soll den Lewy-Part übernehmen – „Xavis Trümpfe“, so die katalanische Zeitung. Ein echter Neuner ist zwar nicht dabei, den sucht man im Kader neben Lewandowski aber ohnehin vergeblich. Auch deshalb will man in Barcelona den Transfer von Vitor Roque vorziehen.