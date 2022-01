FC Bayern: Kein Sieb-Abgang im Winter

Das interessierte Hannover 96 geht bei Armindo Sieb vom FC Bayern leer aus. „Bayern lässt ihn im Winter nicht gehen“, zitiert die ‚Hannoversche Allgemeine‘ 96-Manager Marcus Mann. Gänzlich aufgegeben haben die Niedersachsen das Talent der Münchner aber nicht: „Er wird dann im Sommer automatisch wieder Thema. Das ist ein interessanter Spieler.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sieb war um Januar 2020 von der TSG Hoffenheim in die Jugend des Rekordmeisters gewechselt. Dort kommt der 18-jährige Offensivspieler vorrangig in der Regionalliga zum Einsatz. Hannover zeigte jüngst Interesse an einer Leihe des deutschen U19-Nationalspielers.