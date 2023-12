Maatsen-Deal: BVB will kreativ werden

Ian Maatsen (21) kristallisiert sich als konkreter Kandidat für einen Winter-Wechsel zu Borussia Dortmund heraus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Linksverteidiger des FC Chelsea eine der „Top-Optionen“ beim BVB.

Generell seien die Gespräche über die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers weit fortgeschritten – neben Maatsen ist auch Sergio Reguilón (27), von Tottenham Hotspur an Manchester United verliehen, ein Thema.

Favorit scheint aktuell aber Maatsen zu sein. Laut der ‚Bild‘ prüft der BVB „gerade kreative Möglichkeiten“, um den Deal einzutüten. Denn ein Kauf des Linksfußes (Vertrag bis 2025) wäre teuer und Chelsea hat das Kontingent für Leihspieler laut Liga-Reglement derzeit ausgeschöpft.

An Maatsen selbst würde der Wechsel wohl nicht scheitern. Der Niederländer, im Oktober erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, soll bereit sein für den Schritt nach Dortmund. Bei Chelsea kam Maatsen in dieser Saison auf bislang 200 Minuten in der Premier League.