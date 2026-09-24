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Das Problem bei Garnacho

von Daniel del Federico - Quelle: The Telegraph
1 min.
Alejandro Garnacho schaut nicht begeistert @Maxppp

Alejandro Garnacho wird trotz mangelnder Spielzeit die Saison voraussichtlich bei Aston Villa zu Ende spielen. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ besitzen weder der FC Chelsea noch Aston Villa eine Klausel, um die Leihe vorzeitig abzubrechen. Lediglich in beiderseitigem Einvernehmen könnte das Leigeschäft im Winter beendet werden. Die Blues würden dem jedoch nur zustimmen, wenn sich ein neuer Verein findet, der den Flügelspieler übernimmt.

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Die Villans müssen Garnacho unter bestimmten Bedingungen festverpflichten. Bereits in der vergangenen Saison ließen sie mit Harvey Elliott (23) eine Leihgabe auf der Tribüne versauern, um die Kaufpflicht zu umgehen. Ein ähnliches Schicksal könnte nun dem Argentinier drohen, der in den vergangenen vier Partien gar nicht zum Einsatz kam. Spanische Klubs sollen die Situation um den 22-Jährigen jedoch beobachten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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