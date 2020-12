Philogene-Bidace: Leipzig heiß auf Schnäppchen aus England

RB Leipzig hat ein Auge auf Jaden Philogene-Bidace von Aston Villa geworfen. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ würden die Sachsen den 18-Jährigen gerne unter Vertrag nehmen. Da der Kontrakt des Linksaußen zum Saisonende ausläuft, wäre im Januar eine recht geringe Ablöse fällig.

Philogene-Bidace kam bei Aston Villa bislang nur in den Nachwuchsmannschaften zum Einsatz. Die Saisonvorbereitung verbrachte der Teenager allerdings bei den Profis und wurde auch in den Testspielen von Cheftrainer Dean Smith eingesetzt, wo er sich erstmals ins Schaufenster stellen konnte.

Mit vier Treffern sowie zwei Torvorlagen in neun Pflichtspielen spielt der Rechtsfuß diese Saison eine zentrale Rolle in der U23 des Klubs. Für Leipzig bietet sich nun die Gelegenheit, den womöglich nächsten verheißungsvollen England-Export günstig an Land zu ziehen – oder sich zumindest auf einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer zu verständigen.