Wegen CL-Finale: Sabitzer fällt mit mentalen Problemen aus

Die Niederlage im Champions League-Finale mit Borussia Dortmund gegen Real Madrid (0:2) am vergangenen Samstag wirkt bei Marcel Sabitzer noch nach. Daher wird der 30-Jährige im Testspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz am morgigen Samstag (18 Uhr) nicht mitwirken, wie er am Freitagmorgen auf einer ÖFB-Pressenkonferenz erklärte: „Wir sind Profi-Sportler, aber auch Menschen. Gefühle kann man nicht verbergen oder unterdrücken. Jeder, der mich nach dem Spiel gesehen hat, weiß, was das mit mir gemacht hat. Ich habe eine große Enttäuschung erlebt und viele kurze Nächte gehabt. Die Bilder kamen immer wieder und daher ergibt es für mich keinen Sinn, dabei zu sein.“

Diese Entscheidung habe der österreichische Kapitän zusammen mit Bundestrainer Ralf Rangnick getroffen. Dieser habe sehr verständnisvoll reagiert. „Ich bin dabei das zu verarbeiten. Bei der EM muss man sich über mich keine Sorgen machen. Und ich freue mich trotzdem auf den letzten Test, werde natürlich mitreisen und die Mannschaft unterstützen. Der letzte Test ist für uns als Mannschaft sehr wichtig“, so Sabitzer.