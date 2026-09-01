Last-Minute-Vorstoß bei Matsima

Kehrt Chrislain Matsima (24) dem Augsburg auf den letzten Metern des geöffneten Transferfensters noch den Rücken? Laut ‚Sky‘ diskutiert man beim FC Fulham über einen Last-Minute-Vorstoß, die Gespräche seien aufgenommen worden.

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Ende Juli hatte der FC Everton versucht, den Leistungsträger aus der Fuggerstadt loszueisen. 25 Millionen Euro stellten die Toffees in Aussicht, mit den Zahlungsdetails und der Ablösestruktur waren die Augsburger aber nicht einverstanden.

In Keven Schlotterbeck (29) hat der FCA erst kürzlich einen Innenverteidiger nach England an den FC Southampton abgegeben. Es bräuchte vermutlich also ein exorbitantes Angebot von Fulham, damit der Bundesligist über einen Matsima-Verkauf nachdenkt.