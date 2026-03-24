Köln: Der Plan mit Potocnik

Der 1. FC Köln setzt weiter große Stücke in sein Talent Jaka Cuber Potocnik. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der Vertrag des 20-Jährigen zeitnah verlängert werden. Aktuell ist der Mittelstürmer an Drittligist Rot-Weiss Essen verliehen. Auch dieser Deal könnte laut dem Fachmagazin noch einmal um eine weitere Saison ausgedehnt werden, um dem slowenischen U21-Nationalspieler Spielpraxis zu verschaffen.

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Potocnik war 2022 von Olimpija Ljubljana nach Köln gewechselt. Der Transfer des Rechtsfußes sorgte damals nach einem Rechtsstreit mit dem slowenischen Klub für eine einjährige Transfersperre der Domstädter. Beim FC kam Potocnik bisher vor allem in der U19 und U21 zum Einsatz. In der aktuellen Saison lief er für Essen bisher zwölfmal auf, erzielte dabei zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.