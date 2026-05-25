Gladbach verkündet Boteli-Abflug

Borussia Mönchengladbach freut sich über einen netten Geldregen. Offiziellen Angaben der Fohlen zufolge hat der FC Sion die Kaufoption für Winsley Boteli (19) gezogen. In der Folge fließen festgeschriebene 3,5 Millionen Euro Ablöse aus der Schweiz an den Niederrhein.

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Boteli konnte sich in der abgelaufenen Spielzeit mit elf Treffern und einer Vorlage für die Festverpflichtung empfehlen. Gut möglich aber, dass der Schweizer U21-Nationalspieler gar nicht in seiner Heimat bleibt. Dem Vernehmen nach zeigt sich Sion bei zehn Millionen Euro verkaufsbereit, der interessierte FC Genua soll zur Stunde sieben Millionen bieten. An einem Transfer würden auch die Gladbacher mitverdienen.