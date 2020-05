Chelsea nimmt Chillwell-Gespräche auf

Der FC Chelsea verstärkt die Bemühungen um einen neuen Linksverteidiger. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, haben die Blues die Gespräche mit Leicester City über einen Transfer von Ben Chilwell aufgenommen.

Bei Leicester zählt der 23-jährige Engländer zu den Leistungsträgern. Weil sein Vertrag noch bis 2024 läuft, müsste Chelsea sehr tief für ihn in die Tasche greifen. An der Stamford Bridge würde ebenfalls ein Stammplatz winken, denn Emerson (25) wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht und Marcos Alonso (29) hinkt seiner Form früherer Tage seit einiger Zeit hinterher.