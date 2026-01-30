Sieben Millionen: Hoffenheim will Wilson

Die TSG Hoffenheim bastelt offenbar an der Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Laut Fabrizio Romano haben die Kraichgauer eine Anfrage für Rory Wilson (20) von Aston Villa eingereicht. Beim anvisierten Deal handelt es sich dem Transfermarktexperten zufolge um eine Leihe mit einer Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der schottische U21-Nationalspieler war 2022 aus der Jugend der Glasgow Rangers in den Nachwuchs der Villans gewechselt. Dort ist Wilson derzeit für die U21 am Ball, in der UEFA Youth League gelangen ihm in dieser Saison fünf Treffer in vier Einsätzen. Bei den Profis durfte das Sturmtalent bislang nicht mitwirken. Für die Hoffenheimer offenbar kein Hindernis, ein Leihangebot mit einer beträchtlichen Kaufoption zu unterbreiten.