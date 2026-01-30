Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Sieben Millionen: Hoffenheim will Wilson

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Andreas Schicker leitet die Geschicke bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim bastelt offenbar an der Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Laut Fabrizio Romano haben die Kraichgauer eine Anfrage für Rory Wilson (20) von Aston Villa eingereicht. Beim anvisierten Deal handelt es sich dem Transfermarktexperten zufolge um eine Leihe mit einer Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der schottische U21-Nationalspieler war 2022 aus der Jugend der Glasgow Rangers in den Nachwuchs der Villans gewechselt. Dort ist Wilson derzeit für die U21 am Ball, in der UEFA Youth League gelangen ihm in dieser Saison fünf Treffer in vier Einsätzen. Bei den Profis durfte das Sturmtalent bislang nicht mitwirken. Für die Hoffenheimer offenbar kein Hindernis, ein Leihangebot mit einer beträchtlichen Kaufoption zu unterbreiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hoffenheim
Aston Villa
Rory Wilson

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Aston Villa Logo Aston Villa
Rory Wilson Rory Wilson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert