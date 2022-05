Leihe vom Tisch: Stanisic will bei Bayern bleiben

Eine Leihe in der kommenden Saison ist für Josip Stanisic scheinbar derzeit kein Thema. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will der 22-Jährige auch in der nächsten Spielzeit an der Säbener Straße bleiben. Ein Leihwechsel für regelmäßige Einsätze steht demnach nicht zur Debatte.

Die Verpflichtung von Noussair Mazraoui (24) wird Stanisic ab Sommer noch mehr unter Druck setzen. Für den kroatischen Youngster stehen nach seinem ersten Profijahr 17 Partien für den FCB zu Buche. Durch den Neuzugang von Ajax Amsterdam könnten die Spielminuten schrumpfen – Stanisic will den Konkurrenzkampf offenbar trotzdem annehmen.

Ein temporärer Wechsel für Stanisic, um mehr Spielpraxis zu bekommen, ist dem Bericht zufolge aber auch von den Bayern nicht angedacht. Während Benjamin Pavard (26) künftig häufiger in der Innenverteidigung auflaufen soll, käme dem Rekordmeister bei Bouna Sarr (30) wohl ein Transfer entgegen. Dann wäre Stanisic als Backup für Mazraoui kein reiner Kaderfüller, sondern ein wichtiger Bestandteil des Teams.