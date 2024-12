Nani verkündet Karriereende

Nani hat die Fußball-Schuhe an den Nagel gehängt. Am gestrigen Sonntagabend verkündete der 38-Jährige das Ende seiner aktiven Spielerkarriere. „Es war eine unglaubliche Reise, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen und mich durch die Höhen und Tiefen einer Karriere begleitet haben, die über 20 Jahre dauerte und mir so viele unvergessliche Erinnerungen beschert hat“, schreibt der Portugiese auf seinen Social Media-Kanälen.

Nani machte sich früh in seiner Karriere als trickreicher Dribbler einen Namen. 2007 wechselte er von seinem Heimatverein Sporting Lissabon zu Manchester United, für das er sieben Jahre am Ball war. Für die portugiesische Nationalmannschaft lief er 112 Mal auf. Zuletzt war er für den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora aktiv.