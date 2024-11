Freiburg verlängert mit Kübler

Der SC Freiburg hat Lukas Kübler längerfristig an den Verein gebunden. Wie der Verein bekanntgibt, wird die Zusammenarbeit mit dem Rechtsverteidiger ausgedehnt, zur genauen Laufzeit machen die Breisgauer wie üblich keine Angaben. Sportdirektor Klemens Hartenbach schätzt den 32-Jährigen insbesondere für seinen Einsatzwillen: „Kübi ist ein gutes Beispiel, dass es sich auch in schwierigen Zeiten lohnt, dranzubleiben und sich zurückzukämpfen. Mit seiner fußballerischen Biografie kann er hier auch Vorbild für die jüngeren Kollegen in unserer Mannschaft sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kübler war 2015 vom SV Sandhausen nach Freiburg gekommen. 188 Pflichtspiele absolvierte er seitdem für den Sportclub. Auch in der laufenden Saison ist er elementarer Bestandteil der Mannschaft von Trainer Julian Schuster. In allen Bundesliga-Partien stand Kübler in der Startelf.