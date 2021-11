Bielefeld: Wimmer fällt aus

Coach Frank Kramer muss mindestens bis zum Ende der Woche auf Patrick Wimmer verzichten. Wie Arminia Bielefeld mitteilt, hat sich der Offensivspieler beim 1:0 gegen den VfB Stuttgart am Samstag eine Gehirnerschütterung mit Nasenbeinfraktur und Mittelgesichtsprellung zugezogen.

Wimmer war in einem Kopfballduell mit Nikolas Nartey zusammengestoßen und musste zehn Minuten vor Spielende verletzt vom Platz. Der 20-jährige Österreicher kam im Sommer von Austria Wien auf die Alm und absolvierte seitdem zehn Pflichtspiele, in denen er an fünf Toren direkt beteiligt war.