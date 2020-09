RB: Sörloth zum Medinzincheck – Gvardiol im Anflug?

„Wir sind auf der Zielgeraden“, bestätigte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am gestrigen Sonntag gefragt nach Alexander Sörloth. Sportchef Markus Krösche ging noch etwas mehr ins Detail: „Ich glaube, dass wir einen positiven Abschluss in den nächsten Tagen hinbekommen.“

Die Verhandlungen stehen kurz vor dem Abschluss. Da sich RB mit Stammverein Crystal Palace sowie Leih-Arbeitgeber Trabzonspor auseinandersetzen musste, zogen sich die Gespräche über Wochen hin. Laut dem ‚kicker‘ beläuft sich die Sockelablöse auf 20 Millionen Euro. Die vereinbarten Bonuszahlungen werden auf unter vier Millionen Euro taxiert. Der Medizincheck soll im Laufe der Woche erfolgen und der 24-Jährige bereits am Samstag gegen Bayer Leverkusen im Kader stehen.

Gvardiol entscheidet sich für Leipzig

Bis dorthin könnte auch ein weiterer Spieler am Cottaweg anheuern. Wie die kroatischen Zeitungen ‚24 sata‘ und ‚Sportske Novosti‘ unisono berichten, hat sich RB im Kampf um Josko Gvardiol durchgesetzt und mit dessen Klub Dinamo Zagreb auf einen Wechsel verständigt.

Die Ablöse soll sich auf 19 Millionen Euro belaufen. Härtester Mitkonkurrent war Leeds United, der 18-jährige Innenverteidiger sieht seine Zukunft offenbar aber in Deutschland und soll bei den Sachsen einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Sollte Leipzig das Dinamo-Eigengewächs in der Zukunft mit Gewinn weiterverkaufen, wird der kroatische Ausbildungsverein an den Einnahmen beteiligt.

