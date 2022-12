Turin-Interesse: Verliert die Bundesliga ihren einzigen Weltmeister?

Exequiel Palacios hat offenbar die Aufmerksamkeit eines anderen Vereins auf sich gezogen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, zeigt der FC Turin Interesse am Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen. Der italienischen Sportzeitung zufolge hat die Werkself den 24-Jährigen mit einem Preisschild von 15 Millionen Euro versehen.

Um dieses bezahlen zu können, sei Torino seinerseits auf Transfereinahmen angewiesen. Der Klub wolle deshalb Sasa Lukic (26), dessen Vertrag 2024 ausläuft, zu Geld machen. Sollte das gelingen, könnte der Leverkusener als Ersatz für den serbischen WM-Fahrer nach Turin wechseln.

Ein Weltmeister

Auch Palacios nahm am Turnier in Katar teil und das ungleich erfolgreicher als Lukic. Als Teil der argentinischen Auswahl holte der 24-Jährige am gestrigen Sonntag den WM-Titel. Im Finale gegen Frankreich (7:5 n. E.) kam er zwar nicht zum Einsatz, wurde aber im Halb- und im Achtelfinale sowie im zweiten Gruppenspiel jeweils eingewechselt. Damit ist der Mittelfeldspieler der einzige Weltmeister aus der Bundesliga.

Palacios war im Januar 2020 für 17 Millionen Euro von River Plate nach Leverkusen gewechselt. Auch aufgrund von Verletzungsproblemen konnte er sich dort aber bislang nie als unangefochtener Stammspieler etablieren. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.