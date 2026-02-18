Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

OM präsentiert Beye

von Dominik Sandler - Quelle: om.fr
1 min.
Habib Beye am Spielfeldrand @Maxppp

Olympique Marseille hat einen Nachfolger von Roberto De Zerbi gefunden. Wie erwartet übernimmt Habib Beye das Amt bei OM und unterschreibt bis 2027. Der Senegalese war erst in der vergangenen Woche bei Stade Rennes entlassen worden.

Unter der Anzeige geht's weiter
Olympique de Marseille
L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️

Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙
Bei X ansehen

Während dort Franck Haise künftig übernimmt, wechselt Beye also zu Marseille. Es ist nach Rennes seine zweite Station in Frankreichs höchster Spielklasse. Als Spieler war Beye zwischen 2003 und 2007 für OM am Ball.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Marseille Logo Olympique Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert