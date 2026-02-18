Ligue 1
OM präsentiert Beye
1 min.
@Maxppp
Olympique Marseille hat einen Nachfolger von Roberto De Zerbi gefunden. Wie erwartet übernimmt Habib Beye das Amt bei OM und unterschreibt bis 2027. Der Senegalese war erst in der vergangenen Woche bei Stade Rennes entlassen worden.
Unter der Anzeige geht's weiter
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 18/02
L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️Bei X ansehen
Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙
Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙
Während dort Franck Haise künftig übernimmt, wechselt Beye also zu Marseille. Es ist nach Rennes seine zweite Station in Frankreichs höchster Spielklasse. Als Spieler war Beye zwischen 2003 und 2007 für OM am Ball.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden