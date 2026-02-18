OM präsentiert Beye

Olympique Marseille hat einen Nachfolger von Roberto De Zerbi gefunden. Wie erwartet übernimmt Habib Beye das Amt bei OM und unterschreibt bis 2027. Der Senegalese war erst in der vergangenen Woche bei Stade Rennes entlassen worden.

Während dort Franck Haise künftig übernimmt, wechselt Beye also zu Marseille. Es ist nach Rennes seine zweite Station in Frankreichs höchster Spielklasse. Als Spieler war Beye zwischen 2003 und 2007 für OM am Ball.