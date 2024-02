FCA: 20 Millionen für Demirovic

Der FC Augsburg will ordentlich abkassieren, sollte Kapitän Ermedin Demirovic im Sommer einen Vereinswechsel anstreben. Zwei Jahre vor Vertragsende würde der FCA dann mindestens 20 Millionen Euro fordern, berichtet die ‚Sport Bild‘. Interesse an Demirovic soll vor allem in England bestehen.

Schon im Januar wechselte der 25-Jährige mit Blick auf einen Wechsel nach der Saison die Berateragentur. Der bosnische Stürmer (23 Länderspiele) war im zur Spielzeit 2022/23 ablösefrei vom SC Freiburg nach Augsburg gewechselt. In 54 Spielen für die Fuggerstädter hat Demirovic 20 Tore geschossen.