Danilo entscheidet sich für Feyenoord

Danilo Pereira schließt sich ab Sommer Feyenoord Rotterdam an. Beim niederländischen Erstligisten unterzeichnet der brasilianische Stürmer einen Vertrag bis 2025. Sein Kontrakt bei Ajax Amsterdam läuft in Kürze aus. Auch Werder Bremen zeigte dem Vernehmen nach Interesse am 23-Jährigen.

