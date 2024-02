Last-Minute-Angebot: Verlässt Silas den VfB?

Silas Katompa-Mvumpa könnte den VfB Stuttgart am heutigen Deadline Day noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der FC Fulham ein Leihangebot inklusive Kaufverpflichtung über 15 Millionen Euro für den 25-jährigen Kongolesen abgegeben. Angenommen habe der VfB die Offerte noch nicht.

Ob dies in den nächsten Stunden noch passieren wird, ist unklar. Dem Pay-TV-Sender zufolge ist es aber zumindest unwahrscheinlich, dass das aktuelle Gebot zur Einigung zwischen den Klubs führen wird. Silas-Berater Mehmet Eser stehe aber weiterhin in Kontakt zu Fulham. Dass ein weiterer Ablösevorschlag beim VfB eingeht, ist also möglich.

Silas selbst hält sich alle Wege offen. ‚Sky‘ zufolge kann sich der Offensivspieler einen Wechsel nach Fulham sehr gut vorstellen. Denn in Stuttgart hat der sprintstarke Rechtsfuß seinen einst sicheren Stammplatz verloren. Die jüngst noch als heiß gehandelte Spur zum FC Villarreal scheint derweil erkaltet zu sein. Bis Mitternacht wäre noch Zeit, um den Deal einzutüten.

Update (16:25 Uhr): Laut ‚Sky‘ hat ein Gespräch zwischen den VfB-Verantwortlichen und der Spielerseite ergeben, das Angebot aus London nicht anzunehmen. Silas bleibt also in Stuttgart.