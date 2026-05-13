Klausel bei da Costa greift

Danny da Costa schnürt auch in der kommenden Saison die Schuhe für Mainz 05. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Vertrag des Defensivspielers durch den gesicherten Klassenerhalt automatisch um ein Jahr bis 2027 verlängert. Zuvor erreichte der Stammspieler auch die nötige Einsatzzahl.

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Mainz-Sportdirektor Niko Bungert freut sich: „Danny ist die Zuverlässigkeit in Person. Über eine ganze Saison entsprechend abzuliefern und in nahezu jedem Spiel auf dem Platz zu stehen, ist eine beachtliche Leistung. Wir sind froh, bei Mainz 05 weiterhin auf die Ruhe, Stabilität und Erfahrung von Danny bauen zu können.“ Da Costa spielt seit 2022 fest am Bruchweg. In der Rückrunde 2020/21 war zudem von Eintracht Frankfurt nach Mainz verliehen.