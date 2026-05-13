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Klausel bei da Costa greift

von Lukas Hörster - Quelle: mainz05.de
1 min.
Danny da Costa auf dem Weg nach vorne. @Maxppp

Danny da Costa schnürt auch in der kommenden Saison die Schuhe für Mainz 05. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Vertrag des Defensivspielers durch den gesicherten Klassenerhalt automatisch um ein Jahr bis 2027 verlängert. Zuvor erreichte der Stammspieler auch die nötige Einsatzzahl.

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Danny bleibt 05ER! 🤝❤️🤍

Der 32-jährige Verteidiger, der seit der Saison 22/23 seinen festen Platz bei Mainz 05 hat, läuft auch in der kommenden Saison in Rot und Weiß auf.

Alle Infos zur Vertragsverlängerung 👉

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Mainz-Sportdirektor Niko Bungert freut sich: „Danny ist die Zuverlässigkeit in Person. Über eine ganze Saison entsprechend abzuliefern und in nahezu jedem Spiel auf dem Platz zu stehen, ist eine beachtliche Leistung. Wir sind froh, bei Mainz 05 weiterhin auf die Ruhe, Stabilität und Erfahrung von Danny bauen zu können.“ Da Costa spielt seit 2022 fest am Bruchweg. In der Rückrunde 2020/21 war zudem von Eintracht Frankfurt nach Mainz verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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