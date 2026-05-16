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Premier League

United: Neuer Carrick-Vertrag steht

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Casemiro (l.) mit Interimstrainer Michael Carrick (r.) @Maxppp

Die Beförderung von Michael Carrick vom Interims- zum Cheftrainer bei Manchester United steht kurz vor dem Abschluss. Laut Fabrizio Romano wird der 44-Jährige in Kürze einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Spielzeit erhalten.

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Im Januar trat der frühere United-Profi die Nachfolge von Rúben Amorim an und führte die Red Devils im Anschluss souverän zur Champions League-Qualifikation. Für seine gute Arbeit wird Carrick zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier belohnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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