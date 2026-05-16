Gruda-Alternative: Holt Leipzig einen Klopp-Liebling?

RB Leipzig könnte einen neuen Vorstoß bei Harvey Elliott (23) wagen. Informationen der ‚Bild‘ zufolge diskutieren die Verantwortlichen intern über eine mögliche Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers, der schon im vergangenen Sommer ein konkretes Thema bei den Sachsen war.

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Der Engländer sei bei RB auf der Position allerdings nicht die priorisierte Lösung, sondern die Alternative für den Fall, dass eine Weiterverpflichtung des bisherigen Leihspielers Brajan Gruda (21) nicht gelingt. Die Leipziger wollen den deutschen U21-Nationalspieler von Brighton & Hove Albion erneut ausleihen, womöglich mit anschließender Kaufoption respektive -pflicht.

Klopp-Faktor?

Falls der Gruda-Deal nicht gelingt, könnte die Personalie Elliott laut der ‚Bild‘ beim Bundesligisten wieder heißer werden. Der 1,70 Meter große Linksfuß kehrt im Sommer nach einer völlig missglückten Leihe bei Aston Villa vorerst zum FC Liverpool zurück, wo er noch einen bis 2027 datierten Vertrag besitzt. Ein Verkauf im Anschluss gilt als wahrscheinlich, die Ablöse könnte sich dem Bericht zufolge bei 15 bis 20 Millionen Euro bewegen.

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Einen prominenten Fürsprecher in Leipzig hat Elliott: Unter Jürgen Klopp, derzeit als Head of Global Soccer bei Red Bull tätig, absolvierte der Offensivmann 119 Pflichtspiele für Liverpool. Die beiden pflegten an der Anfield Road eine enge Beziehung. Legt Klopp nun ein gutes Wort für seinen Ex-Schützling ein?

Elliotts Situation „peinlich für alle“

Bei seiner Leihstation Aston Villa kommt Elliott bislang nur auf rund 284 Einsatzminuten verteilt auf neun Partien. Brisant: Bei einer Anzahl von zehn Einsätzen würde dem Vernehmen nach eine 40 Millionen Euro hohe Kaufpflicht greifen. Villa-Coach Unai Emery sagte zuletzt deutlich: „Die Situation mit Harvey Elliott ist peinlich für alle Beteiligten. Es tut mir leid für den Jungen. Meine Entschuldigung an Harvey ist jeden Tag in meinen Gedanken.“