Zwei Bundesligisten hinter Rennes-Rekordzugang Gouiri her

Im Laufe der schwachen Saison von Stade Rennes zählte Offensivmann Amine Gouiri noch zu den besseren Akteuren beim Zehnten der Ligue 1. Immerhin elf Saisontore und drei Vorlagen sammelte der 24-jährige Algerier in seiner zweiten Spielzeit bei den Bretonen. Ordentlich, wenn auch nicht auf dem Level der Debütsaison mit satten 25 Scorerpunkten.

Trotz des statistischen Abwärtstrends bleibt der technisch begabte Gouiri ein spannender Spieler – auch für zwei Großkaliber der Bundesliga. Nach FT-Informationen zeigen RB Leipzig und Meister Bayer Leverkusen Interesse am flexibel einsetzbaren Rechtsfuß. Kontakt zum Spielerlager besteht bereits.

Vor zwei Jahren noch 28 Millionen Euro wert

In der Leipziger Offensive könnte sich in diesem Sommer einiges tun – der Verbleib von Leihspieler Xavi Simons (21) hängt in der Schwebe, auch Dani Olmo (26) könnte den Klub verlassen. Bei Bayer wiederum deutet sich ein Abschied von Adam Hlozek (21) an. Dass beide Bundesligisten nach Ersatz fahnden, kommt deshalb nicht überraschend.

Bis 2027 ist Gouiri noch an Rennes gebunden. Vor zwei Jahren war er seinem Verein noch die klubinterne Rekordablöse von 28 Millionen Euro wert. Das Geld strich Ligarivale OGC Nizza ein. Wo sich der Preis nun einpendeln würde, ist noch nicht abzusehen.