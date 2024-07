Juve: Hohes Preisschild für Soulé

Der Poker um Matías Soulé geht für Leicester City offenbar in die nächste Runde. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Juventus Turin das Angebot der Foxes in Höhe von 25 Millionen Euro inklusive fünf Millionen an Boni abgelehnt. Die Bianconeri fordern stattdessen 40 Millionen für den 21-Jährigen. Neben Leicester soll auch die AS Rom Interesse zeigen.

Soulé stammt aus der Jugend der Turiner und wurde für die vergangene Saison an Frosinone Calcio verliehen. In 36 Einsätzen in der Serie A gelangen dem Rechtsaußen elf Tore und drei Vorlagen.