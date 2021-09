Dresden testet Ex-Gladbacher Traoré

Ibrahima Traoré spielt für ein mögliches Engagement bei Dynamo Dresden vor. Wie der Zweitligist mitteilt, nimmt der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach ab dem heutigen Donnerstag für drei Tage am Mannschaftstraining teil.

Bis zum Sommer stand der 33-jährige Außenbahnspieler noch bei den Fohlen unter Vertrag, fand bis dato aber noch keinen neuen Klub. Traoré könnte in Dresden mithelfen, die Ausfälle der beiden verletzten Panagiotis Vlachodimos (Kreuzbandriss) und Brandon Borrello (Mittelfußbruch) zu kompensieren.

Ibrahima #Traoré stellt sich ab Donnerstag für drei Tage im Rahmen des Trainingsbetriebes bei der SGD vor. Der Außenbahnspieler absolviert am Donnerstag ein Kleingruppentraining & wird am Freitag & Samstag am Mannschaftstraining teilnehmen. 👉 https://t.co/vkLXlxYQio #sgd1953 pic.twitter.com/51EM004Qns