Kane erläutert seinen Bayern-Transfer

Harry Kane (30) hat erklärt, warum er sich im Sommer dem FC Bayern angeschlossen hat. „Es wurde bereits viel über Titel gesprochen, aber das war nicht der einzige Grund, warum ich nach München gewechselt bin. Ich muss einfach auf dem höchsten Level spielen, um mich weiter verbessern zu können“, so der Rekordtransfer der Bundesliga-Geschichte im Interview mit dem ‚Guardian‘.

Der Stürmerstar weiter: „Wenn ich mich mit den besten Stürmern und Spielern der Welt messen will, muss ich in der Champions League spielen und um Titel mitspielen. Die vergangene Saison lief für mich persönlich sehr gut, aber nicht für die Spurs als Team. Es war Zeit für den nächsten Schritt.“ Tottenham Hotspur wurde in der Premier League Achter, Kane erzielte 30 Tore.